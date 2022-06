Vin Diesel cavalca un T-Rex nel trailer del videogame Ark 2

L'attore Vin Diesel è mostrato mentre cavalca un T-Rex nel trailer di Ark 2, il videogioco che sarà in vendita dal 2023.

Vin Diesel è ritratto mentre cavalca un tirannosauro rex nel trailer del videogioco Ark 2.

L'attore ha infatti collaborato con Xbox e Bethesda Game per realizzare il sequel del popolare titolo in cui i giocatori devono lottare per la sopravvivenza.

Ark 2 si svolge dopo gli eventi di Genesis: Part 2, uno dei contenuti scaricabili a pagamento del gioco originale.

Il protagonista che ha l'aspetto di Vin Diesel è un clone del personaggio del gioco originale e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli riguardanti il gioco e la trama degli eventi considerando che prossimamente arriverà una serie animata di Ark.

Il sequel del gioco arriverà nel 2023 e sarà disponibile su Xbox Game Pass, sulle console Series X|S e su PC.

Diesel, in queste settimane, è impegnato nelle riprese di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, nel cui cast ci saranno anche Charlize Theron e Scott Eastwood, che faranno ritorno nella saga dopo esservi apparsi già in passato, e le new entry Jason Momoa, Rita Moreno, e Alan Ritchson e Daniela Melchior.

Fast X arriverà nelle sale a maggio 2023.