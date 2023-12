L'attore Vin Diesel è stato accusato da una sua ex assistente che sostiene di essere stata aggredita sessualmente durante le riprese di Fast Five.

Vin Diesel è stato accusato di molestie sessuali da una sua ex assistente. La donna sostiene che nel 2010 l'attore, durante il periodo delle riprese di Fast Five ad Atlanta, l'abbia aggredita nella sua suite del St. Regis Hotel.

Le accuse

Bloodshot: Vin Diesel in un momento del film

I documenti legali presentati nella giornata di oggi sostengono che Asta Johnsson fosse stata portata da Vin Diesel nella stanza d'albergo e spinta verso il letto. La giovane avrebbe chiesto all'attore di fermarsi e si sarebbe spostata verso la porta, ma la star del cinema l'avrebbe afferrata e toccata in modo improprio. Asta sarebbe quindi corsa verso il bagno dove Diesel l'avrebbe spinta contro un muro e costretta a toccare il suo pene eretto mentre lui iniziava a masturbarsi.

L'avvocato della donna sostiene che la giovane fosse incapace di fuggire e abbia deciso di chiudere gli occhi e sperare che tutto finisse presto, avendo paura di far infuriare Vin Diesel rifiutandolo e temendo di dover subire altri atti violenti.

Alcune ore dopo Samantha Vincent, la sorella dell'attore e presidente della sua casa di produzione, l'ha chiamata e licenziata. L'avvocato ha scritto: "Era chiaro che stava venendo licenziata perché non era più utile: Vin Diesel l'aveva usata per soddisfare i suoi desideri sessuali e lei aveva resistito all'aggressione. Miss Jonasson si è sentita un pezzo di spazzatura da eliminare. Si è sentita impotente, la sua autostima è stata distrutta e ha messo in dubbio le sue capacità e chiesta se per fare una carriera di successo fosse necessario scambiare il proprio corpo con una promozione".

Nei documenti della causa è stato inoltre dichiarato che alcuni giorni prima dell'aggressione, un altro supervisore della casa di produzione di Diesel, One Race, l'avesse chiamata nella sua stanza di albergo con una scusa di lavoro, si fosse tolto la maglietta e fosse andato a letto invitandola a raggiungerlo. La giovane aveva reagito andandosene immediatamente dalla stanza e dall'hotel.