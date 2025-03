Village Roadshow, che ha realizzato film come Matrix e Joker, ha dichiarato la bancarotta

In Delaware i legali di Village Roadshow, studio che ha sostenuto la realizzazione di Joker e Matrix, ha presentato i documenti ufficiali per dichiarare bancarotta.

Village Roadshow Entertainment Group, che in passato ha finanziato e prodotto film come Matrix, Joker e Ocean's Eleven, ha presentato i documenti necessari a dichiarare bancarotta negli Stati Uniti.

Nella giornata di lunedì è stata infatti presentata la richiesta in Delaware sostenendo di avere 223.8 milioni di dollari in obbligazioni e 163.1 milioni di dollari di debito senior.

La lotta contro Warner Bros

Uno dei più recenti problemi di Village Roadshow è stata la battaglia legale con Warner Bros a causa di Matrix Resurrections. I produttori avevano infatti sostenuto che la distribuzione in streaming su Max in contemporanea con le sale rappresentasse una violazione del contratto con Warner.

Secondo i documenti presentati oggi, proprio la fine del legame con lo studio ha contribuito in modo significativo alla crisi economica in atto. Le due realtà cinematografiche hanno co-prodotto, co-finanziato e co-gestito i diritti di oltre 89 titoli, tra cui appunto la saga di Matrix creata dalle sorelle Wachowski.

Le cause dei problemi

Le spese legali sono arrivate a oltre 18 milioni di dollari, ancora non versati, e l'intera questione ha rovinato in modo irreparabile il rapporto professionale tra Village Roadshow e WB, che rappresentava la connessione più redditizia e ha portato ai successi maggiormente significativi.

Village Roadshow era stata fondata nel 1997 e ha prodotto titoli come Mad Max: Fury Road, Ready Player One e il recente Wonka, il film con star Timothée Chalamet che dovrebbe avere un sequel dopo il successo ottenuto ai box office di tutto il mondo. La pandemia e gli scioperi hanno causato non pochi problemi, avendo un impatto economico, e la battaglia con gli ex alleati sembra abbia portato al triste epilogo.