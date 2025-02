Warner Bros: tutti i titoli disponibili in streaming gratuito su YouTube

Warner Bros. ha caricato alcuni dei suoi film online e li ha resi disponibili per il pubblico. Come rilevato da Gizmodo, nell'ultimo mese il canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Entertainment ha aggiunto silenziosamente più di 30 film completi a una playlist a cui è possibile accedere gratuitamente.

Si tratta di una selezione piuttosto variegata. Alcuni sono successi datati ma ben noti, come Michael Collins (1996), Sognando Broadway (1996), The Mission (1986) e Trappola mortale (1982). C'è anche una discreta selezione di terribili flop come il film Dungeons & Dragons del 2000, Don, un cavallo per amico (1988) e Pluto Nash con Eddie Murphy (2002).

La maggior parte di queste offerte non è disponibile su Max, piattaforma di streaming della Warner Bros. Non è stato spiegato perché il gigante dell'intrattenimento abbia reso questi film gratuiti su YouTube o perché sia stato selezionato questo insieme di film, ma si tratta di una barriera in meno per accedere ad alcuni contenuti senza abbonamento o paywall. Potete visualizzare la selezione sul canale ufficiale.

Perché questa mossa strategica da parte di Warner Bros?

Mission: Jeremy Irons in una scena del film

È ancora più sconcertante se si considera quanti show e film la Warner Bros. Discovery ha eliminato sotto la guida dell'amministratore delegato David Zaslav.

Batgirl: Leslie Grace in un'immagine

Tra gli esempi più illustri di questi ultimi anni, Batgirl e Coyote vs. Acme, che sono stati cancellati prima ancora che potessero essere distribuiti o resi disponibili in streaming, nonostante la produzione di entrambi fosse terminata o quasi.

Forse si tratta di una sorta di offerta di pace da parte dell'azienda, che nel gennaio 2023 aveva annunciato di essere pronta a tornare a creare nuovi contenuti invece di sventrare il suo catalogo di contenuti già ampiamente noti presso il grande pubblico (non che abbia smesso, visto che sono in arrivo film tratti da Il Signore degli Anelli e la serie di Harry Potter).