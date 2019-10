Vikings 6: trailer e data di uscita dell'ultima stagione

Vikings, serie di punta di History Channel, ha un nuovo trailer della sesta e ultima stagione e una data di uscita. I nuovi episodi di Vikings debutteranno negli USA il 4 dicembre con una premiere della durata di due ore.

La sesta stagione di Vikings, composta da 20 episodi, sarà divisa in due parti. La seconda metà andrà in onda nel 2020. La protagonista dello show Katheryn Winnick, che interpreta il ruolo di Lagertha, farà il suo debutto alla regia in uno degli episodi della sesta stagione.

In Vikings 6, dopo tragedie e sconvolgimenti la serie raggiunge il climax quando i Vichinghi si recano in location ignote e migliaia di chilometri da Kattegat, scontrandosi con pericolosi rivali e affrontando le conseguenze della morte di Ragnar. Le visioni di Seer giungono a compimento mentre appare chiaro che la guerra è ben lontana dalla conclusione.

A distribuire Vikings 6 in Italia è Timvision che rende disponibili gli episodi in esclusiva per il nostro Paese a meno di 24 ore dalla messa in onda statunitense. La sesta stagione dovrebbe dunque approdare in Italia a partire da giovedì 5 dicembre 2019 su Timvision, sempre in esclusiva sulla TV on demand di TIM, con i primi due episodi.