Viggo Mortensen torna alla regia con The Dead Don't Hurt

Viggo Mortensen ha rivelato tutta la sua eccitazione per il suo prossimo film The Dead Don't Hurt che lo vede impegnato come regista, attore e sceneggiatore.

The Dead Don't Hurt è il nome del nuovo film diretto e interpretato da Viggo Mortensen, affiancato da Vicky Krieps. In base a quanto riportato da Deadline le riprese inizieranno dal 12 ottobre in Canada.

In questo nuovo progetto cinematografico non troviamo Viggo Mortensen impegnato soltanto alla regia e sul set, ma anche dietro alla penna che ha scritto la sceneggiatura, ricordando che il film è una produzione Talipot Studio, Recorded Picture e Perceval Pictures, prodotto da Regina Solórzano (Los Reyes del Mundo), Jeremy Thomas e Mortensen stesso.

Ambientato negli anni '60 dell'Ottocento, al centro della pellicola troviamo Vicky Krieps nei panni dell'indipendente franco-canadese Vivienne Le Coudy, che intraprende una relazione con l'immigrato danese Holger Olsen (Viggo Mortensen). Dopo aver incontrato Olsen a San Francisco, Vivienne accetta di viaggiare con lui restando poi nella tranquilla cittadina di Elk Flats, dove iniziano una vita insieme. La guerra civile li separa, lasciando Vivienne a badare a se stessa in un luogo controllato dall'allevatore Alfred Jeffries, un potente allevatore locale, e dal figlio violento Weston Jeffries (McLeod), aiutato e favorito dal sindaco Rudolph Schiller, opportunamente corrotto. Il ritorno di Olsen metterà a dura prova la loro relazione in quanto dovranno confrontarsi e fare pace con la persone che sono diventati.

In base ai dettagli riportati da Deadline, parrebbe che The Dead Don't Hurt verrà girato prevalentemente a Durango, in Messico, dove Talipot Studio gestirà la produzione, per poi spostarsi nelle altre location.

Palrando del film Viggo Mortensen ha rivelato: "Il mio obiettivo è rendere giustizia alla storia di una donna straordinariamente resiliente che vive in una parte illegale e isolata del sud-ovest degli Stati Uniti negli anni '60 dell'Ottocento. Vivienne è una donna per tutte le stagioni; coraggiosa, onesta e diretta, ma capace di grande empatia. L'idea non è semplicemente quella di avere una donna come protagonista in un western, ma di farle aprire la strada nella nostra storia in virtù della sua natura ferocemente intransigente. Siamo molto fortunati ad avere la talentuosa Vicky Krieps a incarnare questo ruolo e, con l'aiuto della grande squadra che abbiamo assemblato grazie a Talipot Studio, speriamo di rendere giustizia alla sua vita esemplare". Non ci resta che attendere nuovi dettagli.