Il videogame El Paso, Elsewhere diventerà un film: LaKeith Stanfield in trattative

Il videogioco neo-noir El Paso, Elsewhere sta per fare il salto sul grande schermo in un nuovo adattamento cinematografico, secondo quanto rivelato da Variety.

Il candidato all'Oscar LaKeith Stanfield (noto per la serie Atlanta e il film Judas and the Black Messiah) è in trattative per recitare e produrre l'adattamento con la Di Bonaventura Pictures di Lorenzo di Bonaventura (celebre produttore dei franchise di Transformers e G.I. Joe). Anche Colin Stark sarà tra i produttori.

Uscito nel 2023, il gioco indie El Paso, Elsewhere è stato sviluppato da Strange Scaffold, l'etichetta di sviluppo dello sviluppatore di giochi, scrittore e doppiatore nominato ai BAFTA Xalavier Nelson Jr. Lo sparatutto in terza persona trae ispirazione da saghe videoludiche celebri come "Max Payne", "Quake" e "Hotline Miami".

Nel 2024 è stato nominato come miglior gioco indipendente ai New York Game Awards e come miglior successo per un gioco indipendente ai D.I.C.E. Awards.

El Paso, Elsewhere: la trama

Dopo essersi ripreso da una relazione tossica, James Savage (Stanfield) si confronta con i suoi demoni interiori e con l'enigmatica ex fidanzata Janet, prima che lei esegua un rituale per la fine del mondo. James si trova a navigare nell'universo di mostri eterei che alterano la realtà di Janet, mentre affronta la verità sulle proprie dipendenze e sul proprio senso di autostima. James impara che l'unica strada verso l'amore è la guarigione.

I precedenti lavori di Stanfield includono Knives Out, Death Note, Sorry to Bother You, La casa dei fantasmi e Diamanti grezzi. Sul piccolo schermo, ha interpretato per quattro stagioni il ruolo di Darius in Atlanta di Donald Glover e, più recentemente, ha recitato in Changeling, di cui è stato anche produttore esecutivo. Di seguito il trailer di El Paso, Elsewhere.