Play Dirty: LaKeith Stanfield raggiunge Mark Wahlberg nel cast del nuovo film di Shane Black

LaKeith Stanfield si è unito a Mark Wahlberg in Play Dirty, il thriller criminale che Shane Black dirigerà per gli Amazon MGM Studios.

Adattamento dei romanzi della serie Parker di Donald E. Westlake, il film vedrà Wahlberg nei panni di un ladro professionista incallito che, naturalmente, viene tradito e dato per morto. La sua ricerca di vendetta, tuttavia, porterà con sé la possibilità di compiere il più grande colpo della sua carriera. Ma, secondo lo studio, anche con l'aiuto del suo partner, un attore e artista della truffa di nome Grofield, dovrà superare in astuzia un dittatore sudamericano, la mafia newyorkese e l'uomo più ricco del mondo se vorrà rimanere vivo.

Stanfield interpreterà Grofield, l'artista della truffa menzionato sopra. Black, Charles Mondry e Anthony Bagarozzi hanno scritto la sceneggiatura. Jules Daly e Marc Toberoff sono i produttori. Il progetto era stato prodotto in precedenza da Joel Silver, che però è stato licenziato a novembre in seguito a denunce di abusi verbali.

I produttori esecutivi sono Robert Downey Jr. e Susan Downey del Team Downey, Black, Mondry, Bagarozzi e James Skotchdopole. Ezra Emanuel è invece co-produttore.

Robert Downey Jr. e Shane Black tornano a collaborare per un adattamento di Parker

Stanfield ha ottenuto una nomination all'Oscar nella categoria miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Judas and the Black Messiah del 2021 e ha recitato nel film Disney La casa dei fantasmi dello scorso anno. È noto anche per aver recitato in Sorry to Bother You e per il suo lavoro nella serie di FX Atlanta.