Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi su TV8, i video delle prime due tappe: Helsinki e Parigi

Ieri, 23 maggio, su TV8 è andata in onda la prima puntata di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi. Victoria Cabello e Paride Vitale sono alla guida del travel show studiato per farci scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. Le prime tappe di questa singolare avventura sono state Helsinki e Parigi. Ecco, attraverso i video, i momenti più appassionati della serata

Victoria Cabello e Paride Vitale sperimentano la Cold Therapy tra il gelo finlandese

In canottiera e a piedi nudi sulla neve: Victoria Cabello e Paride Vitale ieri sera hanno trovato il coraggio di sfidare il gelo di Helsinki (-27°) e di cimentarsi nella Cold Therapy durante la prima puntata di Viaggi Pazzeschi (ogni martedì, alle 21.30, su TV8). Per l'esilarante coppia di viaggiatori un'esperienza sulla neve senza dubbio rigenerante e indimenticabile!

Victoria Cabello e Paride Vitale interpretano una versione inedita di Maledetta Primavera durante un esilarante karaoke

Victoria Cabello e Paride Vitale si scoprono cantanti a Helsinki, intonando una simpatica versione finlandese di "Maledetta Primavera" durante la prima puntata del travel show "Viaggi Pazzeschi" (in onda ogni martedì, alle 21.30, su TV8). Nonostante le parole del testo risultassero perlopiù impronunciabili per i due viaggiatori, le note dell'intramontabile successo di Loretta Goggi hanno permesso loro di dar vita ad una performance davvero pazzesca!

Victoria Cabello sperimenta lo sci nautico sulla Senna

Victoria Cabello è già sulla cresta dell'onda con i suoi "Viaggi Pazzeschi"! Ieri sera nella seconda puntata del travel-show, in onda ogni martedì, alle 21,30, su TV8, ha indossato la muta per scivolare con destrezza sulla Senna durante un'esilarante sessione di sci nautico a Parigi. Tra adrenalina e prese in giro con il suo compagno di disavventure Paride Vitale, Victoria ha sfidato le fredde acque del fiume parigino, dimostrando un po' a sorpresa le sue capacità anche nello sport.

Victoria Cabello e Paride Vitale si scatenano a ritmo del can can

Vestiti svolazzanti, musica coinvolgente e ritmo irrefrenabile: Victoria Cabello e Paride Vitale non potevano che sentirsi a loro agio durante una divertente performance di can can a Parigi. Nella seconda tappa di "Viaggi Pazzeschi" (in onda ogni martedì, alle 21.30, su TV8) l'esilarante coppia si è scatenata sul palco e tra i tavoli di un affollato locale notturno, improvvisando improbabili e divertenti passi di danza.