Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi stasera su TV8: anticipazioni e tappa dell'ultima puntata

Stasera, 20 giugno, su TV8, alle 21:30, torna Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi, il programma condotto da Victoria Cabello insieme a Paride Vitale. La tappa di questa ultima puntata porta i nostri viaggiatori in Inghilterra, a Liverpool. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo oggi.

Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi: una foto del programma TV

Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi su TV8, i video della tappa in Marocco

Ultima fermata per Victoria Cabello, Paride Vitale e gli spettatori del travel show che in queste settimane hanno seguito il viaggio del duo che oggi arriva nella città dei Beatles. Le anticipazioni promettono una puntata da brividi, infatti i 3 local (italiani trasferiti a Liverpool) faranno vivere a Victoria Cabello e Paride Vitale un turbinio di esperienze sospese tra realtà e ultraterreno.

Tra le experience di puntata la coppia di viaggiatori farà, infatti, l'incontro con una sorprendente veggente, capace di predire il futuro, osservando, non le linee della mano, ma di ben altri solchi del corpo umano. Conoscerà poi un ghost hunter che li condurrà in un'abitazione infestata da fantasmi. A Liverpool ovviamente non poteva mancare la quota calcio: Victoria e Paride si tufferanno infatti nel cuore della Kop, la calorosa e appassionata curva dei Reds.

Infine, l'adrenalina scorrerà a fiumi nell'ultima avventura che porterà i due amici a sperimentare un singolare campeggio, dal quale ammirare le imponenti scogliere del Galles.

Anche in quest'ultimo appuntamento, Victoria Cabello - conduttrice e co-autrice del programma - regalerà a Paride e allo spettatore delle "chicche" di viaggio, andando alla scoperta dei Fab Four e delle insolite stranezze della città inglese.

Alla fine i conduttori devono decidere quale esperienza è stata la migliore, e quindi scegliere il vincitore di questa tappa.