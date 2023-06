Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi su TV8, i video della tappa in Marocco

Ieri 13 giugno, su TV8 è andata in onda una nuova puntata di Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi: ecco i video della tappa in Marocco.

Ieri, martedì 13 giugno, su TV8 è andata in onda una nuova puntata di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi. Victoria Cabello e Paride Vitale sono alla guida del travel show studiato per farci scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. I due conduttori questa settimana sono stati in Marocco. Ecco, attraverso i video, i momenti più appassionanti della serata

Questa volta Victoria Cabello e Paride Vitale si sono spostati nel Nordafrica e, grazie a tre 3 local, ovvero italiani trasferiti in Marocco, hanno vissuto tre differenti avventure, mostrandoci un lato insolito del paese

Victoria Cabello e Paride Vitale, in Marocco, provano il brivido delle onde del deserto:

A Essaouira, città sulla costa atlantica del Marocco, Victoria Cabello e Paride Vitale cavalcano le onde del deserto con alterne fortune. Tra rovinose cadute e discese a valle con uno stile molto personale, i due completano la loro mission nell'ilarità generale.

Victoria Cabello e Paride Vitale sperimentano nuove posizioni yoga

In Marocco, noto nel mondo per gli splendidi Hammam, Victoria Cabello e Paride Vitale sperimentano gioie e dolori di un insolito percorso benessere, improvvisando nuove posizioni yoga.

L'ultimo appuntamento con Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi, il travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia, è fissato su TV8 per martedì prossimo, 20 giugno, alle ore 21.30: destinazione Liverpool.