Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi su TV8: anticipazioni e tappa della puntata di stasera

Stasera, 13 giugno, su TV8, alle 21:30, torna Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi, il programma condotto da Victoria Cabello insieme a Paride Vitale. La tappa di questa nuova puntata porta i nostri viaggiatori in Marocco, ecco le anticipazioni di quello che vedremo oggi.

Questa sera ci aspetta puntata ricca di imprevisti e carica di adrenalina. Victoria Cabello e Paride Vitale viaggeranno infatti alla volta del Marocco, affascinante ed esotica meta del travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia.

Come di consueto i due viaggiatori saranno in balia delle experience proposte dai 3 local (ovvero italiani trasferiti in Marocco) che proporranno loro 3 differenti avventure con lo scopo di mostrare un lato insolito del paese e sperare così di aggiudicarsi il premio della puntata.

Noto nel mondo per gli splendidi Hammam, in Marocco Victoria e Paride proveranno le gioie ma anche i dolori di un insolito percorso benessere. Si tufferanno poi nella caotica Marrakech, perlustrando gli angoli più suggestivi della città per assaporare poi la tradizionale cucina berbera in compagnia di una famiglia locale.

Nell'ultima esperienza invece si sposteranno a Essaouira - città sulla costa atlantica del Marocco - dove proveranno il brivido di cavalcare le onde del deserto così come quelle dell'oceano con risultati del tutto inaspettati.

Tra i i 'fuori programma' scovati invece direttamente da Victoria Cabello - conduttrice e co-autrice del programma - un'insolita colazione ad alta quota che regalerà un panorama davvero pazzesco.

Alla fine i conduttori devono decidere quale esperienza è stata la migliore, e quindi scegliere il vincitore di questa tappa.