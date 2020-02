Victor e Valentino: i nuovi episodi da stasera su Cartoon Network

I nuovi episodi di Victor e Valentino arrivano in prima tv da stasera su Cartoon Network, all'insegna del mistero e dell'avventura. Appuntamento sul canale canale 607 di Sky, dal lunedì al venerdì, alle 19:15.

Victor e Valentino segue le avventure di due fratellastri, Vic e Val, che trascorrono le vacanze estive dalla nonna di nome Chata per aiutarla a gestire il suo stand di tacos in un piccolo villaggio del Messico: Monte Macabre. Qui, i miti e le leggende del folklore messicano sono molto forti e l'atmosfera che si respira è magica ed enigmatica. I due fratelli non sono cresciuti insieme, per questo non si conoscono abbastanza e i loro caratteri sono molto diversi. Sarà compito di nonna Chata aiutarli a conoscersi meglio. Ecco una piccola clip dei nuovi episodi di Victor e Valentino:

Val ha dieci anni, è curioso, serio e molto affidabile, innamorato dell'arte e del collezionismo, mentre Vic, che di anni ne ha nove, è impulsivo, irrazionale, appassionato di sport e videogiochi. Nonna Chata invece, vive a Monte Macabre da moltissimo tempo e il suo stand di tacos è il più buono della città! Ma la bontà della sua cucina non è certo l'unica qualità dell'anziana signora: Chata possiede, infatti, dei superpoteri legati all'acqua e alla luce. Ama moltissimo i suoi due nipotini e li incoraggia a scoprire i numerosi misteri del luogo e a condividere insieme tante avventure, senza mettersi però nei guai!

Locandina di Victor e Valentino

Il mondo che circonda i due protagonisti è pieno, infatti, di stranezze e personaggi bizzarri. Attraverso la loro fantasia e la conoscenza più profonda delle leggende, Vic e Val si troveranno a crescere e a conoscere se stessi. In queste nuove puntate ne succederanno di tutti i colori: una misteriosa ragazza arriverà a Monte Macabre e Val farà di tutto per uscire con lei, le statuette di Nonna Chata prenderanno vita e Vic si ritroverà improvvisamente sovrano di un mondo misterioso, le cascate diventeranno enormi scivoli di acqua e non mancherà un enigmatico mago, Tez, che renderà Val molto sospettoso...e ancora, grazie (o a causa!) di una crema magica anti-invecchiamento i due fratelli ridiventeranno piccoli, una leggenda con protagonista una bambola guiderà Vic e Val in un'isola davvero inquietante, mentre un giorno nel pulire la soffitta di Teresa finiranno in uno spazio temporale diverso! Questo e tanto altro ancora, per un appuntamento all'insegna della magia, del mistero e dell'avventura che i fan di Victor e Valentino non potranno perdere.