Vicini per forza, su Netflix in streaming da oggi

Vicini per forza, la nuova commedia originale brasiliana di Netflix, sbarca in streaming a partire da oggi 1 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Walter (Leandro Hassum) soffre di un esaurimento nervoso a causa di una routine lavorativa stressante. Su consiglio del medico, lui e sua moglie Joana (Júlia Rabello) lasciano Rio de Janeiro per cercare la pace in una piccola città, circondata dalla quiete e dalla natura. Tuttavia i piani di relax vanno male a causa di Toninho (Mauricio Manfrini), il suo nuovo vicino rumoroso, che è un maestro di batteria in una scuola di samba.

Locandina di Vicini per forza

La produzione vede anche la partecipazione di Marlei Cevada, Julia Foti, Lucas Leto, Vilma Melo, Nando Cunha, Dja Martins, Hélio de la Peña, Sophia Guedes e Yves Miguel. La regia è di Roberto Santucci, con sceneggiatura di Paulo Cursino e produzione di Camisa Striprada. Il successo più grande del regista brasiliano di origini italiane è senz'altro De Pernas pro Ar, arrivato nelle sale sudamericane nel 2010 e talmente acclamato da aver portato a un sequel omonimo.