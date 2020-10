Viaggio nell'isola misteriosa girato nei luoghi di Jurassic Park

In una scena di Viaggio nell'isola misteriosa in cui i protagonisti stanno camminando per trovare il sottomarino perduto, si può vedere molto chiaramente l'ampio spazio aperto dove fu girato Jurassic Park, film del 1993 diretto da Steven Spielberg.

Viaggio nell'isola misteriosa: Josh Hutcherson parla con Dwayne Johnson in una scena del film

Lo spazio aperto in questione, che in questo film è stato usato come location per la scena della ricerca del sottomarino, nel film di Spielberg era presente nella scena della fuga dei dinosauri.

Lisa Schwarzbaum di Entertainment Weekly ha dato al film un voto semi-positivo, affermando che "la pellicola scorre piacevolmente, però diventa immediatamente dimenticabile. Forse lo scrittore de L'isola misteriosa, Jules Verne, può spiegare la scienza che giace dietro a questo strano fenomeno".

Viaggio nell'isola misteriosa: Josh Hutcherson e Dwayne Johnson sul molo dell'isola misteriosa

Su Rotten Tomatoes, Viaggio nell'isola misteriosa ha un indice di gradimento del 44% basato su 131 recensioni con una valutazione media di 4,92 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Poco ambizioso, il film potrebbe entusiasmare gli spettatori adolescenti, ma il resto del pubblico lo troverà troppo noioso per gli adulti".