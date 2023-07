Viaggio in paradiso stasera su Iris, trama cast e storia vera del film con Mel Gibson

Stasera su Iris va in onda Viaggio in paradiso, film d'azione del 2011: trama, cast e recensione del film con Mel Gibson

Stasera 27 luglio 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo 'Un'estate d'avventure', Mel Gibson è il protagonista di Viaggio in paradiso diretto da Adrian Grunberg. Mel Gibson ha scritto la sceneggiatura del film insieme al regista. La colonna sonora è stata composta da Antonio Pinto. La pellicono non si basa su una storia vera, sebbene alcuni fatti e situazione descritte nel film siano reali.

Viaggio in paradiso: una delle prime foto di scena del film con Mel Gibson

Viaggio in paradiso: trama

Dopo un colpo da milioni di dollari, Driver capovolge la sua auto varcando il muro di confine, precipita e atterra... in Messico. Fermato dalle autorità messicane, viene portato in una prigione infernale, dove riuscirà a sopravvivere grazie all'aiuto di qualcuno che sa il fatto suo: ­un ragazzino di 10 anni.

Viaggio in paradiso: Mel Gibson sul set del film

Curiosità

Viaggio in paradiso è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'1 Giugno 2012 distribuito da Eagle Pictures. Le riprese del film si sono svolte in Messico e negli Stati Uniti.

Il titolo originale del film è Get The Gringo. La pellicola ha avuto un budget di 20 milioni di dollari

Viaggio in paradiso: Mel Gibson in una scena del noir carcerario ambientato in Messico

La vera storia della prigione El Pueblito

La prigione conosciuta come El Pueblito, al centro del film Viaggio in Paradiso, esistita realmente ed era considerata la peggiore di tutto il Messico. Ufficialmente chiamata Centro de Readaptacion Social de la Mesa, fu costruita nel 1956 a Tijuana nel quadro di un nuovo esperimento correttivo: le famiglie avrebbero potuto far visita ai propri cari in ogni momento, al fine di facilitarne il reinserimento nella società.

Di fatto, alla fine, intere famiglie hanno iniziato a vivere tra le mura della prigione, gli stessi bambini sono cresciuti all'interno, e il carcere stesso è diventato una società a sé stante: una società interamente controllata dai detenuti, dove la droga veniva venduta apertamente all'interno e regnavano degrado e violenza. El Pueblito fu chiuso nel 2002, dopo un vero e proprio assedio compiuto da agenti dell'esercito messicano, che hanno trasferito tutti i prigionieri nella nuova prigione di el Hongo.

Viaggio in paradiso: Daniel Gimenez Cacho in una scena del film con Jesús Ochoa e Fernando Becerril

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Viaggio in paradiso è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 81% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 60 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10 .

Interpreti e personaggi