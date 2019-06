Veronica Mars: il trailer inedito regala nuove sequenze con Logan e Keith

Veronica Mars entra in azione nel nuovo trailer dedicato agli episodi inediti prodotti per Hulu che riporteranno sugli schermi televisivi la detective interpretata da Kristen Bell.

Il video si apre con la giovane detective spiegare che ha trascorso i primi diciannove anni di vita cercando di fuggire dalla città in cui è cresciuta, Neptune, decidendo poi di tornare perché la comunità aveva bisogno di lei.

Veronica Mars ha aperto la sua attività come investigatrice e si ritrova ora alle prese con una serie di attacchi compiuti utilizzando degli ordigni esplosivi che stanno turbando la pace della cittadina.

La situazione sembra particolarmente pericolosa anche per Keith Mars, il personaggio interpretato dall'attore Enrico Colantoni, e per Logan, l'amato fidanzato della protagonista, ruolo affidato a Jason Dohring.

La protagonista Kristen Bell ha inoltre già annunciato che le puntate inedite causeranno non poche discussioni tra i fan dello show e ha anticipato un'atmosfera più dark e adulta, nonostante Veronica abbia mantenuto il suo sarcasmo e la propria intelligenza.

Ecco il poster:



Veronica Mars: il poster della nuova stagione

La sinossi ufficiale anticipa:

I giovani che stanno festeggiando lo spring break stanno venendo uccisi a Neptune, decimando il settore turistico che sostiene l'economia della città. Dopo che i genitori di una delle vittime affidano alla Mars Investigations il compito di trovare l'assassino del proprio figlio, Veronica viene trascinata in un epico mistero che vede i più benestanti, pronti a far finire i festeggiamenti che durano un mese, contro la classe operaia che conta sul circolo di denaro esistente grazie all'essere l'alternativa della West Coast a Daytona Beach.

Recensione Veronica Mars - Il film (2014)

La prima puntata inedita sarà scritta dal creatore della serie Rob Thomas. Nel cast ci sarà il ritorno di Jason Dohring (Logan Echolls), Percy Daggs III (Wallace Fennel), Daran Norris (Cliff McCormack), Enrico Colantoni (Keith Mars) e David Starzyk (Richard Casablancas).

Tra i nuovi arrivi quello di Dawnn Lewis nei panni del nuovo capo della polizia Marcia Langdon, Patton Oswalt nel ruolo del "miglior fattorino della pizza di Neptune" Penn Epner, Kirby Howell-Baptiste che sarà Nicole, che lavora nel nightclub di Neptune, Clifton Collins Jr. che veste i panni del killer Alonzo Lozano e Izabela Vidovic nel ruolo di Matty Ross.