Vermiglio, Jane Campion loda il film di Maura Delpero in una lettera aperta: "Mi ha incantato"

Sono iniziate le votazioni per gli Oscar e la regista Jane Campion ha pubblicamente sostenuto il film della collega Maura Delpero, Vermiglio, selezionato dall'Italia per la corsa agli Oscar.

La speranza è che il film di Delpero possa essere scelto per entrare nella lista dei film candidati al miglior lungometraggio internazionale, che verranno annunciati il prossimo 17 gennaio.

La lettera di Jane Campion

"Vermiglio mi ha incantata. Sono davvero affascinata da tessuti di lino, mobili modesti e robusti, neve e latte fresco di mucca; il mondo che Vermiglio esplora mi delizia profondamente. Provo anche una profonda ammirazione per le straordinarie capacità di Maura Delpero come regista, che riesce a gestire una storia di questa portata con tanta fermezza e maturità. Mi sono sentita coinvolta e interessata a questo mondo per tutto il tempo" ha spiegato Campion "In un primo momento, ho pensato che avrebbe raccontato un ideale gentile e antico ma poi la storia di un nuovo amore ha seguito gli alti e bassi della vita reale: morte e tradimento. Ho amato tutto questo e ho sentito una profonda fiducia nella visione di Delpero, nel vero dramma della vita reale. Vermiglio è un dono".

La lettera di Jan Campion si sofferma anche sulle difficoltà della realizzazione:"Comprendo inoltre che dev'essere stata una missione incredibile realizzarlo: le difficoltà del clima, girare con un temperature così fredde e con la neve, facendo attenzione alle impronte della troupe che potrebbero rovinare il manto nevoso appena formato. E un cast così numeroso, con così tanti bambini, tutti così a proprio agio e rilassati insieme. È davvero difficile da realizzare. La troupe, il direttore della fotografia Mikhail Krichman e il cast sono tutti eccellenti. Non posso fare a meno di chiedermi" conclude la regista "cosa Delpero realizzerà in futuro. Sono entusiasta delle sue capacità, della sua determinazione e della bellezza che ha raggiunto in Vermiglio. Sono una sua fan!".

La trama di Vermiglio

Il film di Maura Delpero è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale in un villaggio alpino, in cui l'arrivo di un soldato sconvolge l'equilibrio fra tre sorelle. Vermiglio ha vinto il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il secondo lungometraggio diretto da Maura Delpero è stato presentato a Venezia e Toronto e in altri festival in giro per il mondo.