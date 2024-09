Colleen Hoover: in arrivo l'adattamento cinematografico del bestseller Regretting You

La Paramount Pictures si è aggiudicata i diritti del pacchetto Constantin Film Regretting You, adattamento del bestseller del 2019 di Colleen Hoover, autrice di It Ends With Us, il cui adattamento con Blake Lively ha ottenuto un grande successo.

Regretting You sarà diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle) e avrà come protagonisti Allison Williams di Get Out e M3GAN, Dave Franco (The Disaster Artist), Mckenna Grace (Ghostbusters - Minaccia glaciale) e Mason Thames (Black Phone).

Robert Kulzer produce per Constantin Film insieme a Brunson Green di Harbinger Pictures, Anna Todd di Frayed Pages Media e Flavia Viotti. L'autrice sarà produttrice esecutiva. La sceneggiatura è di Susan McMartin (After). Deadline ha rivelato il mese scorso che si tratterebbe di un pacchetto di successo presentato da WME Independent e North.Five.Six.

La trama di Regretting You

Uno scioccante incidente d'auto toglie la vita a due membri della famiglia, svelando una serie di segreti, bugie e rimpianti. Le persone rimaste non possono andare avanti senza un secondo scontro, uno sguardo potenzialmente catartico sul passato. Regretting You esplora ciò che rimane dopo una tragedia: il disordine e il dolore, ma anche la bellezza della vita e dell'amore. La produzione inizierà in primavera.

Siamo noi a dire basta: Justin Baldoni sul set

Nata su TikTok, dove i suoi libri l'hanno resa un fenomeno culturale con oltre 2 miliardi di visualizzazioni, la Hoover è diventata un'autrice di bestseller. It Ends with Us - Siamo noi a dire basta è stato pubblicato in 43 lingue ed è diventato il libro più venduto del 2022, con oltre 90 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times. Il film ha registrato un incasso globale di 311 milioni di dollari.

Mentre tutti alla Paramount trattengono il fiato in attesa di vedere quale sarà la direzione futura dello studio sotto i nuovi proprietari di Skydance, i dirigenti del settore cinematografico si sono dati da fare con una certa inventiva.

Lo studio ha inaugurato a Toronto Better Man, il musical sul cantante Robbie Williams del regista Michael Gracey, che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. Questo si aggiunge al prequel A Quiet Place, al film d'animazione Transformers One, a Smile 2 e a Sonic the Hedgehog 3 con Jim Carrey. Il film arriva dopo il successo di Bob Marley: One Love, e la Paramount ha in programma Il Gladiatore 2, diretto da Ridley Scott, in arrivo nelle sale il 22 novembre con Denzel Washington, Paul Mescal, Pedro Pascal e Connie Nielsen.