Verissimo: ospiti di sabato 23 e domenica 24 settembre

Su Canale 5 tornano Silvia Toffanin e il suo Verissimo, in onda oggi, sabato 23, e domani, domenica 24 settembre alle 16:30 in punto. Forte di ascolti come sempre ottimi (la scorsa settimana entrambi gli appuntamenti sono stati seguiti da oltre 2 milioni di spettatori), da domani il salotto della Toffanin avrà un traino d'eccezione: la prima puntata di Amici 23.

Ospiti sabato 23 settembre

A poche ore dalla nuova attesissima edizione di "Tù sì que vales", saranno ospiti i conduttori Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Per tutte le fan di Terra Amara torna l'attore Uğur Güneş, per parlare della drammatica uscita di scena del suo personaggio - Ylmaz - e dei suoi progetti per il futuro. Inoltre, a Verissimo: Federica Panicucci, da lunedì su Canale 5 con "Mattino Cinque News", il percorso di Annalisa Minetti e il recente matrimonio da fiaba di Gessica Notaro e Filippo Bologni. Quest'estate la tormentata storia d'amore tra Gabriela e Giuseppe ha appassionato il pubblico di "Temptation Island" ed è culminata settimana scorsa negli studi di "Uomini e donne" con una meravigliosa proposta di matrimonio. A Verissimo la coppia racconterà tutte le emozioni vissute in questo momento.

Ospiti domenica 24 settembre

L'onorevole Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti saranno per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d'amore. Quarant'anni di carriera tv e tantissimi progetti di cui parlare, Silvia Toffanin accoglierà Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della tv, prossimamente su Canale 5 con "Io Canto Generation". E sarà in studio, con la sua storia e il suo talento, anche Anna Tatangelo. Inoltre, ospite a Verissimo l'ironia di Luciana Littizzetto, entrata nell'irresistibile squadra di "Tù sì que vales". Infine, Paola Caruso racconterà al pubblico di Verissimo, che in questi mesi ha seguito con apprensione e affetto la storia del suo piccolo Michele, come sono oggi le condizioni di salute di suo figlio.