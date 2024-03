Verissimo, ospiti di sabato 23 e domenica 24 marzo: Shakira, Gabriel Garko e gli eliminati dal Grande Fratello

Torna Verissimo nel pomeriggio del week end televisivo di Canale 5, alle 16:30, con il suo consueto doppio appuntamento di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Mentre continuano le interviste al cast di Terra amara, in studio con Silvia Toffanin ci saranno, tra gli altri, Neslihan Atagü di Endless Love, Francesco Arca e Gabriel Garko e la pop star Shakira.

Ospiti di sabato 23 marzo

Nel primo appuntamento con Verissimo, Silvia Toffanin intervisterà Gabriel Garko, tornato alla recitazione dopo una lunga pausa. L'attore è il protagonista maschile di Se potessi dirti addio, la nuova fiction in onda su Canale 5 dal prossimo 29 marzo.

In studio anche Anna Safroncik, protagonista femminile accanto a Garko del nuovo appuntamento del venerdì sera della rete ammiraglia Mediaset, dove l'attrice interpreta la neuropsichiatra Anna.

La conduttrice Intervisterà Francesco Arca, l'attore e scrittore in libreria con il suo primo romanzo autobiografico dedicato al padre, dal titolo Basta che torni.

Nel salotto della padrona di casa spazio anche a Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, in studio per presentare Vanina - Un vicequestore a Catania, la nuova fiction targata Mediaset in onda dal 27 marzo in prima serata su Canale 5. La serie è tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia.

Infine, per gli amanti delle soap turche, ecco Neslihan Atagül, protagonista femminile della nuova serie Endless Love, in onda il pomeriggio su Canale 5, dove l'attrice interpreta Nihan.

Subito dopo Alfa, il cantante che a Sanremo ha presentato il brano Vai!, incluso nell'album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato Chiude la puntata l'intervista a Eleonora Giorgi, insieme ai due figli Paolo e Andrea, con un aggiornamento sul suo stato di salute.

Ospiti di domenica 24 marzo

Nel consueto spazio dedicato agli attori di Terra Amara ecco che la conduttrice intervisterà İbrahim Çelikkol, il tenebroso Hakan della soap turca.

Silvia Toffanin ascolterà il racconto intenso di una donna forte che non ha mai smesso di credere in se stessa: la splendida Melissa Satta.

A Verissimo spazio al Grande Fratello e ai concorrenti eliminati nelle ultime puntate: Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Anita Olivieri e Alessio Falsone.

Alle 18:00 Silvia Toffanin accoglie a Verissimo un'icona internazionale della musica pop che incanta milioni di persone in tutto il mondo: la straordinaria Shakira che da poco è uscita dallo studio di registrazione con l'album Las Mujeres Ya No Lloran.