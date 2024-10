Verissimo, ospiti del 5 e 6 ottobre: Sophie Codegoni, Eleonora Giorgi e Rocco Siffredi

Questo fine settimana, Verissimo torna su Canale 5 con due imperdibili appuntamenti ricchi di emozioni e storie da scoprire. Silvia Toffanin, ancora una volta, accoglierà in studio volti noti dello spettacolo, dello sport e del cinema per interviste profonde e toccanti. Tra confessioni inedite, ritorni attesi e novità esclusive, il talk show offrirà ai telespettatori un mix perfetto di intrattenimento e riflessione.

Sabato 5 ottobre ore 16:30

Apre la puntata Simona Cavallari, protagonista della fortunata serie Storia di una famiglia perbene, che torna su Canale 5 con la seconda stagione a partire dall'11 ottobre. Un'intervista intima in cui l'attrice si racconterà tra vita privata e carriera, ripercorrendo anche il suo ruolo accanto a Giuseppe Zeno.

Per la prima volta in studio, Dora Moroni parlerà della sua straordinaria vita e carriera e dell'incidente che nella notte del 13 luglio 1978, cambio la sua vita. L'allora valletta di Corrado a Domenica In era in auto con il noto presentatore quando fu catapulta fuori dall'autoveicolo in seguito ad un violento impatto. Dora rimase in coma per due mesi e fu costretta ad un lungo periodo di riabilitazione.

Giampaolo Morelli durante la presentazione del film Song 'e Napule

Spazio anche a Giampaolo Morelli, attore e regista, che il 17 ottobre uscirà nelle sale con il suo nuovo film L'amore e altre seghe mentali. Morelli condividerà curiosità sul set e sul cast, che include Maria Chiara Giannetta, Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e Marco Messeri. Tra gli ospiti, Sophie Codegoni, che farà il punto sulla sua nuova fase di vita dopo la relazione con Alessandro Basciano, raccontata già in una precedente intervista. Sophie svelerà i suoi progetti futuri e i nuovi equilibri che ha trovato.

Il pubblico di Verissimo vivrà anche momenti di dolcezza con Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia nata a Uomini e Donne. I due condivideranno dettagli inediti sulla loro vita insieme. Inoltre, direttamente dal set di Endless Love, sarà ospite Neşe Baykent, che interpreta il personaggio di Vildan nella popolare serie in onda su Canale 5.

Domenica 6 ottobre ore 16.00

In esclusiva, l'ex tennista Camila Giorgi parlerà per la prima volta del suo improvviso ritiro dal mondo del tennis, dopo mesi di silenzio. Silvia Toffanin accoglierà anche Gerry Scotti, il conduttore della nuova edizione de La ruota della fortuna che presenterà la prossima stagione di Io Canto Generation, in onda su Canale 5 dal 9 ottobre.

Un momento emozionante sarà dedicato a Eleonora Giorgi, che aggiornerà i telespettatori sul suo stato di salute, accompagnata dal suo ex marito Massimo Ciavarro. Infine, in studio, un'icona che ha sfidato ogni cliché: Rocco Siffredi sarà ospite insieme alla moglie Rozsa, seguito dalla celebre cantante lirica Katia Ricciarelli, simbolo della musica italiana nel mondo.