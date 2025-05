Da Amici 22 a coppia ufficiale? Due ex allievi pronti a raccontarsi a Verissimo

Dopo mesi di voci, indizi social e un'alchimia palpabile che ha fatto sognare i fan di Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari saranno finalmente ospiti insieme a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. L'appuntamento è per sabato alle 16.30 su Canale 5, e l'attesa è alle stelle.

Un annuncio che fa sognare i fan

Ma perché l'ospitata di Mattia e Benedetta ha fatto così tanto rumore? A scatenare l'entusiasmo è stata proprio la didascalia usata per annunciare la loro presenza, che lascia intendere molto più di una semplice intervista su carriera e progetti futuri: "Non solo talento, ma anche tanto amore: Mattia Zenzola e Benedetta Vari si racconteranno a Verissimo".

Una frase che sembra confermare quello che i fan sospettano da tempo: tra i due ballerini c'è ben più di un legame artistico. La loro relazione, mai ufficializzata, sarebbe andata avanti tra alti e bassi da circa due anni, secondo quanto trapela da indiscrezioni e ricostruzioni fatte dagli utenti sui social. Tra stories condivise, sguardi complici e parole non dette, il puzzle sembrava già composto. Ora, però, potrebbe arrivare la tanto attesa conferma.

Mattia e Benedetta

Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, e Benedetta Vari, tra le ballerine più amate del programma, si sono sempre mostrati molto uniti, dentro e fuori la scuola. In più di un'occasione, la loro sintonia ha fatto pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. E la loro ospitata congiunta a Verissimo, con una presentazione così carica di romanticismo, potrebbe essere proprio il momento della verità.

Le reazioni dei fan sui social confermano l'entusiasmo provocato dall'annuncio: "Era ora che lo rendessero pubblico. Non capivo il senso di tenere segreta questa relazione." Sui social, i fan sono letteralmente in fermento. Una follower scrive: "Dove sono quelli che dicevano che non erano mai stati una coppia?". Un altro commenta entusiasta: "Finalmente era ora, è 2 anni che aspettiamo."

Una coppia nata ad Amici

Che stiano davvero insieme o che vogliano semplicemente condividere un pezzo importante del loro percorso insieme, quel che è certo è che Mattia e Benedetta hanno conquistato il cuore del pubblico e rappresentano per molti una storia di amore e complicità nata in pista, ma cresciuta nella vita. Sabato pomeriggio a Verissimo potrebbe essere il momento in cui i riflettori si accendono, non solo sul talento, ma anche su una relazione che in molti già considerano una favola moderna.