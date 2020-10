Verissimo: Can Yaman e Michele Morrone ospiti, oggi su Canale 5

Ci sarà Can Yaman tra gli ospiti di Verissimo nella nuova puntata in onda oggi su Canale 5 alle 16:00, e sarà un lungo pomeriggio insieme al bell'attore turco, protagonista anche di due nuovi episodi di Daydreamer.

Abbiamo già avuto un'anteprima dell'intervista all'interprete di Can Divit nella soap di Canale 5, ma oggi scopriremo qualcosa in più su di lui e anche sulla sua vita privata, dal rapporto con la co-protagonista, Demet Özdemir, ai desideri per il futuro. Oltre a Can Yaman, in studio, per un'attesa intervista sulle ultime vicende televisive che l'hanno vista protagonista, anche Lorella Cuccarini.

Inoltre, saranno ospiti del talk show in questo sabato 10 ottobre 2020 anche lo "zio" della tv Gerry Scotti ed Ezio Greggio, protagonista del nuovo film di Enrico Vanzina Lockdown all'italiana. Infine a Verissimo la neo mamma e compagna di Luca Argentero, Cristina Marino, e un altro sex symbol del momento, l'attore e cantante Michele Morrone.