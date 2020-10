Can Yaman a Verissimo: "Io e Ferzan Özpetek vorremmo fare un film insieme"

Can Yaman, ospite di Verissimo nella puntata in onda domani, ha parlato a Silvia Toffanin dell'incontro con Ferzan Özpetek e della volontà di realizzare un film insieme.

Can Yaman, ospite di Verissimo nella puntata in onda domani, 10 ottobre, ha parlato del suo incontro con Ferzan Özpetek, che potrebbe trasformarsi presto in un progetto professionale molto importante.

Nel salotto di Silvia Toffanin, il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno ha raccontato che: "Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c'eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C'è l'intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto".

Oltre a quello di girare con Ozpetek, però, Can Yaman ha rivelato di non avere nessun progetto particolare per il futuro, se non quello di prendere la vita così come viene giorno dopo giorno: "Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Non mi fermo quasi mai a pensare alle cose, ai progetti. Vivo e agisco, la cosa bella di fare l'attore è che non sai mai quello che ti aspetta: mi piace molto lasciarmi sorprendere dagli eventi. Tre anni fa non avrei mai detto che sarei venuto qui oggi e invece è successo".

Oltre all'intervista a Verissimo, domani Can Yaman ci farà compagnia per tutto il pomeriggio su Canale 5. Alle 14:45 infatti tornerà con due nuovi episodi di Daydreamer - Le ali del sogno.