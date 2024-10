The Conjuring: Last Rites, Vera Farmiga e Patrick Wilson di nuovo nei panni degli Warren (FOTO)

Mentre è in corso la produzione di The Conjuring: Last Rites sbucano nuove foto dal set che rivelano il ritorno di Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni dei celebri cacciatori di spettri Lorraine e Ed Warren. Quarto e ultimo capitolo della saga di The Conjuring, l'horror vedrà i due coniugi alle prese con un nuovo evento soprannaturale.

I dettagli del plot di Last Rites per adesso sono top secret. La produzione del film, iniziata a settembre, dovrebbe concludersi entro fine ottobre. Nel frattempo su Instagram sono apparse nuove foto delle star Vera Farmiga e Patrick Wilson sul set, con Farmiga che sorride a qualcuno che la aiuta a ripararsi sotto un ombrello rosa e Wilson che fissa con preoccupazione qualcuno o qualcosa al di fuori dell'immagine. Dietro di loro si vede un carro funebre e, dal modo in cui sono vestiti, sembrano partecipare a un funerale.

Che cosa possono significare le foto degli Warren?

Ed e Lorraine ricompaiono nella scena a metà dei titoli di coda di The Nun 2, ultimo capitolo del franchise, quando viene loro raccontato qualcosa che sembra anticipare l'esorcismo di Valak (Bonnie Aarons) da parte di Maurice (Jonas Bloquet). Ciò potrebbe porre le basi per la trama di The Conjuring: Last Rites, ponendo fine definitivamente alla presenza demoniaca che ha tormentato i personaggi nel corso della storia. Anche se nessuna notizia ufficiale sulla trama è stata fornita finora, alla bse del film potrebbe esserci una storia che ricollegherà tutto il franchise.

The Conjuring Universe: come vedere i film della saga in ordine cronologico

Tuttavia, poiché i casi reali di Ed e Lorraine Warren sono stati utilizzati come base per i tre precedenti capitoli, è molto probabile che il film in arrivo seguirà la stessa formula. Alcuni dei casi successivi della coppia includono l'infestazione della famiglia Smurl e l'infestazione all'Union Cemetery, che sarebbe in linea con le foto dal set circolate di recente. Tuttavia, dal momento che il sequel concluderà il franchise, potrebbe prendersi qualche licenza dalla realtà per fornire una conclusione adeguata a quanto visto finora.

Diretto da Michael Chaves, The Conjuring: Last Rites vede nel cast anche Taissa Farmiga, Ben Hardy e Mia Tomlinson.