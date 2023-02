The Leader: Tim Blake Nelson e Vera Farmiga nel film sulla setta Heaven's Gate

Tim Blake Nelson e Vera Farmiga saranno i protagonisti del film The Leader dedicato alle figure di Marshall Applewhite e Bonnie Nettles, creatori della setta Heaven's Gate che divenne molto popolare negli Stati Uniti nel corso degni anni '90.

A scrivere e dirigere il film ci sarà Michael Gallagher (Funny Story), con la storia che seguirà l'ascesa di Applewhite, alias "Ti", e Nettles, alias "Do", ai vertici di un gruppo che credeva veramente che un'astronave li avrebbe portati via da questo pianeta e li avrebbe condotti in un nuovo mondo.

Dietro le indicazioni di Ti e Do (soprannomi che erano un riferimento a Tutti insieme appassionatamente), i membri di Heaven's Gate dovevano rinunciare a tutti gli attaccamenti mondani, compresi la famiglia, gli amici, la sessualità, l'individualità e il denaro. Dopo la morte di Nettles in seguito a un cancro nel 1985, le cose cominciarono ad andare ancora più fuori controllo, fino all'episodio del suicidio di massa avvenuto nel 1997.

Dopo la morte di Nettles, Applewhite convinse i suoi seguaci che un'astronave aliena avrebbe raccolto le loro anime e le avrebbe trasportate nella prossima vita. Per diversi giorni, i membri del gruppo ingerirono una miscela di fenobarbital e salsa di mele o budino, seguita da un sorso di vodka, e poi legarono dei sacchetti di plastica sulla testa per assicurarsi di morire.

Quando la polizia dopo una soffiata arrivò alla casa di Rancho Santa Fe poco più di una settimana dopo, si trovò davanti una scena raccapricciante: 39 membri della setta morti che indossavano abiti identici, ovvero camicie e pantaloni della tuta neri, toppe da braccio con la scritta "Heaven's Gate Away Team" cucite sopra, e scarpe Nike Decades bianche e nere - una linea che fu rapidamente rimossa dal mercato.

Old Henry: il trailer del western con Tim Blake Nelson e Stephen Dorff

Su Heaven's Gate, due anni fa, è uscito un documentario di HBO Max intitolato Heaven's Gate: The Cult of Cults.