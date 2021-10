Venom - La furia di Carnage: nella clip esclusiva, Cletus Kasady provoca Eddie Brock

Eddie Brock e Cletus Kasady sono i protagonisti della clip esclusiva di Venom - La furia di Carnage. Il filmato mostra il confronto tra i due personaggi interpretati rispettivamente da Tom Hardy e Woody Harrelson, mentre quest'ultimo si trova in prigione e riesce a provocare la rabbia del suo rivale.

Quando manca una settimana all'uscita di Venom - La furia di Carnage, i fan della Marvel possono dare un'occhiata ad una scena del film diretto da Andy Serkis, sequel del film uscito nel 2018. La clip mostra un incontro pieno di tensione tra Eddie Brock e Cletus Kasady, personaggio introdotto per la prima volta nei titoli di coda del film uscito tre anni fa, pronto a ricoprire il ruolo del villain principale di Venom 2.

Sebbene Venom sia noto come un villain di Spider-Man, il duo formato dal giornalista Eddie Brock e dal simbionte nero è diventato una sorta di antieroe. In questo caso, dovranno vedersela con Kasady, il quale finisce per unirsi con un simbionte rosso, Carnage, e diventa quindi l'incarnazione del male, che Brock e Venom tenteranno di fermare. Nella clip, Brock va a trovarlo in prigione e gli chiede se ha un desiderio da esprimere prima della sua esecuzione. Il serial killer, piuttosto che dare soddisfazione al giornalista con cui ha chiesto di parlare alla fine di Venom, decide di sfruttare quel momento per scagliarsi contro Brock, usando dettagli della sua vita personale con l'intento di ferirlo. Desidera che Brock viva il resto della sua vita da solo, tirando fuori i suoi errori con la sua ex fidanzata Anne Weying (Michelle Williams) e il suo difficile rapporto con suo padre, che Kasady attribuisce alla morte della madre di Brock, avvenuta mentre lo dava alla luce. È interessante notare che non è tanto Brock a sentirsi provocato da questi commenti, ma Venom, il quale si scaglia contro Kasady attraverso le sbarre, come si vede alla fine della clip.

Dopo le prime reazioni positive post-visione di Venom - La Furia di Carnage, il film diretto da Andy Serkis e interpretato da Tom Hardy è già campione di incassi negli USA. L'uscita italiana di Venom - La furia di Carnage è fissata per il 14 ottobre.