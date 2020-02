Venom 2, Tom Hardy sotto la pioggia: la foto dal set del film

Tom Hardy in una foto dal set di Venom 2, il sequel sul sembionte targato Marvel-Sony attualmente in lavorazione per la regia di Andy Serkis. Il fotografo Greg Williams, noto per le sue immagini scattate a distanza ravvicinata con le star, spesso riprese all'improvviso, si trova in questi giorni sul set come dimostrano anche altri scatti realizzati non solo a Hardy, ma anche a Woody Harrelson, che intrepreta il villain, Cletus Casady/Carnage.

"Finta pioggia tra le riprese", così scrive Greg Williams a corredo della foto postata poi su Instagram, social su cui condivide la maggior parte dei suoi lavori, in cui è presente anche un'altra, rubata sempre da Venom 2, con Tom Hardy che sorride di fronte all'obiettivo durante delle riprese notturne. La produzione del cinecomic vanno a gonfie vele, come ha rivelato lo stesso Serkis che ha rimarcato come al centro di questo nuovo capitolo ci sarà l'approfondimento del legame tra Eddie e Venom e l'introduzione della sua nemesi, Cletus Casady, a cui presta il volto un inquietante Woody Harrelson.

Venom 2 arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre. Nel cast del film rivedremo Michelle Williams insieme alle new entry Naomi Harris, Reid Scott, Stephen Graham e Sean Delaney.