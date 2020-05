Venom 2: rivelato il titolo italiano del film con Tom Hardy

Venom 2 ha ora un titolo italiano ufficiale: un video rivela che sarà distribuito nelle nostre sale come Venom: La Furia di Carnage.

L'atteso sequel dovrebbe arrivare nei cinema americani il 25 giugno 2021, data scelta dopo lo stop alla produzione che ha obbligato a posticipare il debutto di quasi un anno.

Il titolo italiano di Venom: Let There Be Carnage conferma l'ormai annunciato legame con il villain interpretato dall'attore Woody Harrelson.

Nonostante i tanti indizi condivisi dalla star del lungometraggio, invece, lo studio non ha voluto confermare la presenza di Spider-Man nella trama della nuova avventura di Eddie Brock e non resta che attendere per scoprire se Tom Holland apparirà a sorpresa nel mondo del simbiote portato sul grande schermo grazie alla performance di Tom Hardy.

Nel cast del sequel di Venom 2 diretto da Andy Serkis ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.

