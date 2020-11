Venezia: La città che affoga, il documentario stasera su History

Ad un anno dall'eccezionale acqua alta devastante nella città del Nord Italia, arriva il documentario dal titolo Venezia: la città che affoga, proposto in prima visione assoluta stasera su History alle ore 21.00 da History (in esclusiva su Sky al canale 407).



Venezia: la città che affoga, una sequenza del documentario

ll 12 novembre 2019 si è verificato a Venezia un evento di acqua alta eccezionale, secondo solo a quanto avvenne il 4 Novembre 1966. La Serenissima è stata colpita dalla marea più alta degli ultimi cinquant'anni. L'80% della città è andata sott'acqua. Centinaia di attività commerciali sono state devastate, gondole e vaporetti travolti dalle onde, l'antica cripta della Cattedrale di San Marco allagata, danni per centinaia di milioni di euro.

Venezia: la città che affoga, un'immagine del documentario

È stata la peggiore alluvione dal 1966, anno in cui fu messo in moto uno sforzo mondiale per salvare la città dalla minaccia dell'acqua alta. Ma nonostante gli investimenti degli ultimi decenni, forti piogge e i venti hanno spinto nuovamente il mare fino alle strade di Venezia, rischiando di devastarne la bellezza per sempre. Nel documentario si seguono gli eventi a partire dal giorno successivo della catastrofe e viene ricostruita la tragedia con centinaia di fotografie, filmati e interviste a testimonianze girate durante l'emergenza. Un'emergenza che poteva essere evitata, una testimonianza diretta di un disastro climatico annunciato.

Ecco una clip in anteprima: