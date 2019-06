Venezia: l'incidente della nave MSC già previsto da Adriano Celentano in Adrian? video

L'incidente della nave MSC accaduto pochi giorni fa a Venezia era stato previsto da Adriano Celentano? A farlo credere è una clip di Adrian diffusa su YouTube dal canale ufficiale del Molleggiato.

Certo, si dirà, il video è stato diffuso giorni dopo lo scontro tra il battello turistico ormeggiato al molo di San Basilio e la nave da crociera MSC "Opera", ma bisogna ricordare che l'episodio in questione di Adrian sarebbe dovuto andare in onda mesi fa su Canale5, prima che Mediaset decidesse di sospendere la serie tv animata di Adriano Celentano per le troppe critiche e i pochi ascolti.

Ecco il video in questione:

Le immagini, ispirate a quel futuro distopico immaginato da Celentano in Adrian La Serie, mostrano lo scontro tra una nave da crociera e l'iconica Piazza San Marco che, nell'impatto, viene parzialmente distrutta insieme alla facciata del Palazzo Ducale. Ad accompagnare il video solo una frase molto significativa: "Un motivo per cui i governi dovrebbero cadere". Ed è impossibile non cogliere in queste parole la critica di Adriano Celentano, che rincara la dose scrivendo sul suo blog: "Mi auguro che, dopo questo grave incidente, chi deve decidere, decida in fretta e con il coraggio dell'onestà".

Una cosa, però, al di là della gravità della situazione veneziana, farà piacere al Molleggiato: nei commenti al video sono spuntati molti fan che hanno richiesto a gran voce il ritorno di Adrian sul piccolo schermo. Mediaset non aggiorna da mesi rispetto alle decisioni prese in merito ma, stando a quanto dichiarato al momento della sospensione, Celentano e il suo show dovrebbero trovare spazio nei palinsesti autunnali.