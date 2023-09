Venezia 2023: Woody Allen e Sofia Coppola danno il via alla seconda settimana di festival

La seconda settimana di Venezia 2023 si apre con l'atteso ritorno al festival di Woody Allen, con il suo nuovo film Coup de Chance, e di Sofia Coppola con Priscilla, il progetto biografico sulla moglie di Elvis Presley.

Durante la giornata, come di consueto, saranno comunque numerose le proposte in concorso e nelle altre sezioni.

I film in concorso

I progetti in corsa per i premi ufficiali di questa edizione presentati nella giornata di lunedì 4 settembre sono Il male non esiste e Priscilla.

Il lungometraggio giapponese è diretto da Ryusuke Hamaguchi. La sinossi anticipa: "Takumi e la figlia Hana vivono nel villaggio di Mizubiki, nei pressi di Tokyo. Come altre generazioni prima di loro, conducono una vita modesta assecondando i cicli e l'ordine della natura. Un giorno, gli abitanti del villaggio vengono a conoscenza del progetto di costruire, vicino alla casa di Takumi, un glamping, inteso a offrire ai residenti delle città una piacevole fonte di "evasione" nella natura. Quando due funzionari di Tokio giungono al villaggio per tenere un incontro, diventa chiaro che il progetto avrà un impatto negativo sulla rete idrica locale, e ciò causa il malcontento generale".

Priscilla: il film di Sofia Coppola non ha potuto usare le canzoni originali di Elvis

Jacob Elordi e Cailee Spaeny sono invece i protagonisti di Priscilla, diretto da Sofia Coppola e tratto dal libro Elvis and Me, scritto da Priscilla Presely e Sandra Harmon.

Quando l'adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l'uomo, che è già una superstar del rock'n'roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis.

Fuori concorso

Woody Allen arriva a quota 50 film in carriera con Coup de chance. Nel cast ci sono Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, e Niels Schneider.

Il lungometraggio parla dell'importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s'imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi...

Tra le proposte del pomeriggio anche Making Of di Cédric Kahn, film che porta nel dietro le quinte di una produzione cinematografica alle prese con problemi economici e scioperi sul set.

The Penitente - A Rational Man è invece diretto e interpretato da Luca Barbereschi dalla pièce teatrale The Penitent, scritta da David Mamet.

Uno psichiatra che vive a New York vede deragliare la sua carriera e la sua vita privata dopo essersi rifiutato di testimoniare a favore di un ex paziente violento e instabile che ha causato la morte di diverse persone. L'appartenenza alla comunità LGBT del giovane paziente, il credo ebreo del dottore, la fame di notizie della stampa e il giudizio severo della legge, aggravati da un errore di stampa dell'editor di un giornale, sembrano essere gli elementi che fanno scatenare una reazione a catena esplosiva.

Venezia Classici

La sezione propone il documentario di François Nemeta intitolato Michel Gondry, Do it Yourself, progetto dedicato alla vita e alla carriera del visionario cineasta.

Le giornate degli autori

Tra i film in concorso spazio a Snow in midsummer, diretto dal malese Chong Keat Aum, che racconta un massacro dimenticato dalla storia. Edoardo Morabito è invece il regista de L'Avamposto, che porta gli spettatori nel cuore dellì'Amazzonia dove Christopher Clark ha il progetto di organizzre un concerto dei Pink Floyd per provare a convincere il governo brasiliano a istituire una riserva naturale utile a proteggere questo spazio verde.

Il film in programma alle Notti Veneziane, in accordo con Isola Edipo, è l'opera prima dell'attore Alessandro Roia, Con la grazia di un dio. Andiamo a Genova insieme al protagonista Luca (interpretato da Tommaso Ragno), che vi fa ritorno venticinque anni dopo per la morte di uno degli amici della sua giovinezza. Roia racconta una storia sulle indagini della memoria, i cambiamenti dei luoghi di provenienza e la necessità di fare i conti con i fantasmi del proprio passato.

Ava DuVernay, Maggie Gyllenhaal e Catherine Martin saranno le protagoniste dell'incontro Miu Miu Women's Tales, mentre Shirin Neshat riceverà il premio per le Arti della Visione "Le vie dell'immagine".