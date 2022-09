Venezia 2022: Tilda Swinton posa con i capelli gialli a sostegno dell'Ucraina (FOTO)

Durante la premiere di The Eternal Daughter che sta avendo luogo a Venezia 2022, Tilda Swinton ha sfoggiato i suoi nuovi capelli gialli in sostegno dell'Ucraina.

Tilda Swinton ha deciso di mostrare il suo sostegno nei confronti dell'Ucraina con un nuovo colore di capelli ispirato al paese dilaniato dalla guerra: la star di "The Eternal Daughter" ha posato per i fotografi con un'acconciatura gialla sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022.

"È un onore per me indossare metà della bandiera ucraina", ha detto l'attrice britannica a proposito del suo look durante una conferenza stampa, secondo quanto riferito Variety. I colori blu e giallo della bandiera dell'Ucraina "rappresentano il ruolo del paese come granaio dell'Europa", secondo il Flag Institute del Regno Unito.

Come sappiamo, questa non è affatto la prima volta che un artista fa una dichiarazione politica sul tappeto rosso a proposito della recente invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Durante la 94a edizione degli Academy Awards a marzo, diverse figure di alto profilo, tra cui Jamie Lee Curtis, il regista Tyler Perry e la cantautrice Diane Warren, hanno sfoggiato nastri blu con la scritta "#WithRefugees" in segno di solidarietà con gli ucraini.

"Le arti possono essere agenti trasformativi di cambiamento durante conflitti come questo", ha detto Curtis all'epoca. "Il cinema rappresenta per noi un mezzo importante per esprimere la nostra umanità in tempo di guerra visto che milioni di famiglie in Ucraina hanno bisogno di cibo, cure mediche, acqua pulita e servizi di emergenza."