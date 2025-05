Tilda Swinton ci ripensa: niente pausa dalla recitazione, sarà la star del nuovo film di David Lowery

David Lowery è al lavoro sul suo nuovo film Death in Her Hands, adattamento cinematografico, a cura del regista, del romanzo cult della scrittrice Ottessa Moshfegh.

Protagonista del film sarà Tilda Swinton, che lavorerà al lungometraggio prodotto da See-Saw Films, casa di produzione vincitrice dell'Oscar e nota per aver lavorato a film come Il potere del cane, Il discorso del re e One Life.

Il ritorno di Tilda Swinton sul set

Tilda Swinton aveva dichiarato poco tempo fa di avere intenzione di prendersi una pausa dalla recitazione ma evidentemente il progetto presentatole da Lowery ha colpito nel segno e l'ha fatta tornare sui suoi passi.

Tilda Swinton con Julianne Moore in una scena di La stanza accanto

Swinton interpreterà Vesta Gul, una donna rimasta da poco vedova, che durante una passeggiata nei boschi vicino a casa trova un inquietante biglietto con la scritta:"Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi l'ha uccisa. Non sono stato io. Ecco il suo cadavere". Armata soltanto di una macchina fotografica, del suo cane Charlie e di una fervida immaginazione,, Vesta inizierà ad indagare.

Il nuovo progetto cinematografico di David Lowery

Il regista David Lowery ha espresso pubblicamente il proprio entusiasmo per questa nuova avventura per il grande schermo:"Sono un fan devoto di Ottessa Moshfegh, e la possibilità di portare Death in Her Hands sul grande schermo è stata, in un certo senso, un pretesto per ossessionarmi a lungo con la sua prosa. Ma ora la finzione è finita!" ha dichiarato Lowery.

Tilda Swinton in The French Dispatch

"La sceneggiatura nata dal romanzo diventerà presto un film" ha ammesso il regista "e mi rendo conto più che mai che adattare quest'opera rappresenta una sfida astuta! Ma sono pronto, e mi sento fortificato dall'avere accanto collaboratori straordinari: tutto il team di See-Saw, Jeanie, e naturalmente la straordinaria Tilda Swinton, che so saprà illuminare la storia di Ottessa in modi che posso solo sognare".