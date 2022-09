Venezia 2022: The Son con Hugh Jackman e Saint Omer in Concorso, Casey Affleck anima il Fuori Concorso

The Son con Hugh Jackman e Saint Omer sono i film presentati quest'oggi nel Concorso di Venezia 2022, spazio anche a salvatore Mereu e al suo Bentu alle Giornate degli Autori.

The Son di Florian Zeller, con la star Hugh Jackman, e il drammatico Saint Omer della francese Alice Diop animano il Concorso di oggi. Ricco Fuori Concorso con Casey Affleck, nel cast del nuovo di Bill Pohlad, Dremin' Wild. alle Gionrate degli Autori Salvatore Mereu porta in concorso il vento della Sardegna con Bentu.

The Son: Hugh Jackman, Laura Dern e Zen McGrath in una scena del film

Dopo il successo ottenuto da The Father - Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar, Florian Zeller torna alla regia con The Son, che racconta ciò che accade quando un padre accoglie nella propria casa il figlio, cercando di riallacciare il rapporto con il teenager, nonostante una situazione molto complessa. Supercast con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.

Saint Omer di Alice Diop, legal drama ambientato nel Tribunale di Saint-Omer, dove la giovane scrittrice Rama assiste al processo a Laurence Coly, una donna accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi, abbandonata all'arrivo dell'alta marea su una spiaggia nel nord della Francia.

Nel Fuori concorso è la volta di documentari Freedom on Fire: Ukraine's Fight For Freedom e Gli ultimi giorni dell'umanità, ma anche del nuovo film di Casey Affleck, che torna al lido con Dreamin' Wild, storia di un cantautore che, vicino alla cinquantina, ottiene il successo che non sperava più di raggiungere.

Il sesto lungometraggio di Salvatore Mereu è il film italiano in concorso delle Giornate degli Autori. La terra sarda è al centro di Bentu (Vento) è una storia sul tempo e la capacità di saperlo vivere senza fretta.

Penelope Cruz torna protagonista di On the Fringe, di Juan Diego Botto, presentata ella sezione Orizzonti. Tre storie intrecciate di tre protagonisti che cercano di restare a galla e superare le ventiquattro ore che cambieranno la loro vita.