Venezia 2022, Luca Guadagnino: "Spero che il pubblico ami senza giudizi gli amanti cannibali di Bones and All"

Luca Guadagnino ha dedicato la sua vittoria del Leone d'argento a Venezia 2022 ai registi iraniani Mohammad Rosoulof e Jafar Panahi e parlato delle sue speranze per i suoi "amanti cannibali" di Bones and All

Venezia 2022 si è conclusa con un doppio premio assegnato a Bones and All: il Leone d'argento per la Miglior Regia, conquistato da Luca Guadagnino, e il premio Marcello Mastroianni, che celebra la miglior interpretazione di un attore o un'attrice esordiente, dato a Taylor Russell per la sua performance nel ruolo di Maren.

Il regista italiano, visibilmente emozionato e orgoglioso, ha voluto in più occasioni ricordare i registi che si trovano a vivere una situazione molto complicata e drammatica, essendo stati arrestati in Iran.

Luca Guadagnino, dopo la vittoria ottenuta alla 79 edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ha rivolto infatti un pensiero ai registi Mohammad Rosoulof e Jafar Panahi sul palco della cerimonia e in conferenza stampa.

Il regista italiano, rispondendo alle domande della stampa, ha spiegato: "Questi due premi stupendi a Bones and All sono per noi un incoraggiamento enorme e un segno di passione da parte della giuria che mi riempe di particolare orgoglio. Era una scommessa rischiosissima questa di Bones and All e sono felice".

Guadagnino ha poi sottolineato: "Nel film c'è questa frase della madre di Maren che dice 'Non c'è posto per i mostri nel mondo dell'amore'. Ho capito qui alla Mostra del Cinema e con questo stupendo onore, ricevendo questi due premi, che il nostro desiderio di portare gli spettatori all'altezza dello sguardo di chi non è esattamente conforme, che ha una devianza, un'alterità assoluta, sta forse riuscendo. E mi auguro che le persone possano abbracciare Maren e Lee, questi due amanti cannibali senza giudizio".

Bones and All, la recensione: amore cannibale

L'attrice Taylor Russell ha invece ammesso di essere ancora emozionata e stupita per il grande riconoscimento ricevuto, non rivelando però quali saranno i suoi progetti futuri: "Guardo Cate Blanchett come se potesse darmi dei consigli solo guardandomi. Tutto quello che potrebbe accadere è un dono che va oltre le mie aspettative, non mi attendo nulla. Per me è grandioso essere qui e celebrare questo, in particolare essendo un film che amo così tanto. Spero che nel futuro ci saranno delle cose sorprendenti, dovremo vedere".