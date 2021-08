Venezia 2021: Premio Campari allo scenografo britannico Marcus Rowland

Allo scenografo Marcus Rowland il premio Campari Passion for Film 2021, è l'autore delle scenografie di Last Night in Soho di Edgar Wright, presentato Fuori Concorso.

La Biennale di Venezia e Campari annunciano che è stato attribuito allo scenografo britannico Marcus Rowland (Last Night in Soho, Rocketman, Baby Driver, Scott Pilgrim vs. the World) il premio Campari Passion for Film della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2021 (1 - 11 settembre 2021).

Last Night in Soho: un primo piano di una terrorizzata Thomasin McKenzie

Il premio Campari Passion for Film, istituito tre anni fa alla 75. Mostra, si propone di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. Passion for Film premia a turno una di queste figure (tre anni fa il montatore statunitense Bob Murawski, due anni fa il direttore della fotografia italiano Luca Bigazzi, l'anno scorso il trombettista jazz e compositore Terence Blanchard), non semplici artigiani ma artisti e co-autori delle opere a cui offrono il contributo del loro insostituibile talento.

La consegna del premio a Marcus Rowland avrà luogo sabato 4 settembre alle ore 22.00 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione Fuori Concorso di Ultima notte a Soho di Edgar Wright con Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith, Terrence Stamp, Diana Rigg, di cui Marcus Rowland è l'autore delle scenografie.

A proposito del riconoscimento, Alberto Barbera ha dichiarato: "Ciò che i registi con cui ha lavorato nel cinema, in televisione e in pubblicità, apprezzano maggiormente in Marcus Rowland è la capacità di trasformare in realtà ciò che è solo un'immagine mentale. Legato a Edgar Wright da un sodalizio che dura da vent'anni, è il collaboratore perfetto del regista che ne apprezza la creatività senza limiti, e la capacità di andare oltre quello che normalmente si pensa uno scenografo faccia sul set. Coinvolto sin dalle prime fasi di sviluppo della sceneggiatura fino al termine della post produzione, è un artista nel senso pieno del termine che collabora compiutamente alla concezione dell'aspetto generale che il film dovrà assumere, dagli ambienti alla scelta delle location, dalla tavolozza di colori dei costumi e del trucco degli attori, sino alla scelta degli effetti speciali da utilizzare. Edgar Wright lo considera uno dei suoi rari collaboratori che rappresentano una sorta di bussola creativa, da consultare prima di affrontare ogni singola fase del processo creativo di un film".

"Siamo molto orgogliosi di confermare, per il quarto anno consecutivo, il Premio ufficiale 'Campari Passion for Film Award', creato da Campari insieme alla Direzione Artistica della Mostra - dichiara Clarice Pinto, Senior Marketing Director Campari Group - Mantenendo come filo conduttore tutto ciò che nasce dalla Passione, intesa come elemento fondamentale di ispirazione per la Creatività, il Premio è volto a valorizzare le figure che, accanto al regista, contribuiscono a rendere eccellente l'arte cinematografica. Quest'anno, con Marcus Rowland, abbiamo premiato una professione dalla spiccata sensibilità estetica ed artistica, quella dello scenografo, caratterizzata dalla capacità di saper guardare oltre le barriere e rendere protagoniste la fantasia e l'immaginazione".