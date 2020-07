Venezia 2020: The Book of Vision, prodotto da Terrence Malick, apre la Settimana della Critica

The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terrence Malick, inaugurerà la Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2020.

The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terrence Malick e diretto dal regista italiano Carlo Hintermann, aprirà la Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2020, il 3 settembre.

Nonostante le complicazioni dovute all'emergenza sanitaria, Venezia 2020 ha annunciato le novità contenute nelle sezioni ufficiali. Il festival si terrà, come previsto, dal 2 al 12 settembre e sarà il primo grande evento confermato in forma fisica al Lido, anche se in versione ridotta.

Per quanto riguarda il film d'apertura della Settimana della Critica, The Book of Vision vede interpreti la star de Il trono di spade Charles Dance, l'attrice olandese Lotte Verbeek e la star svedese Sverrir Gudnason. Al centro della storia la curiosa relazione che si instaura tra medico e paziente narrata dal punto di vista di una studentessa di medicina di nome Eva (Lotte Verbeek). Eva lascia gli studi per immergersi nella storia della medicina in un continuo salto tra passato e presente.

Il film segna il debutto del documentarista Carlo Hintermann al film di finzione. In precedenza Hintermann è stato regista dell'acclamato The Tree of Life di Terrence Malick, qui in veste di produttore.