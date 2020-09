Venezia 2020: Oliver Stone al Lido per l'anteprima di EST - Dittatura Last Minute

Oliver Stone ospite d'eccezione di venezia 2020 per presenziale all'anteprima di EST - Dittatura Last Minute di Antonio Pisu, che inaugura le Notti Veneziane delle giornate degli Autori.

Oliver Stone approda a Venezia 2020 per tenere a battesimo al Lido EST - Dittatura Last Minute,il nuovo film di Antonio Pisu di Genoma Films in programma oggi come film di apertura della Sezione non competitiva "Notti Veneziane - L'Isola degli Autori" alla selezione delle Giornate degli Autori. In occasione della presentazione del film e della proiezione ufficiale, Oliver Stone presenterà anche la sua autobiografia Cercando la luce, edito da La Nave di Teseo.

Il produttore e attore del film Paolo Rossi Pisu ha organizzato la presenza di Oliver Stone nel suo lungo tour che lo ha portato in giro per l'Italia a scoprire le bellezze del nostro paese e a partecipare a eventi culturali nelle Marche, a Roma, a Bassano e infine ora a Venezia, dove EST - Dittatura Last Minute debutta ufficialmente in attesa di arrivare in sala il prossimo autunno.

EST - Dittatura Last Minute è un originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu (che ritorna alla regia dopo la sua opera prima Nobili Bugie) e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, e in collaborazione con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, autori del libro Addio Ceausescu da cui è tratta la sceneggiatura. La storia nasce appunto da un'idea degli stessi Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che nel 1989, giovani ventiquattrenni dal grande entusiasmo, intrapresero con un amico il viaggio raccontato nel film. Il ruolo del protagonista è affidato a Lodo Guenzi - voce e chitarra de Lo Stato Sociale nonché diplomato all'accademia di Arte Drammatica Nico Pepe - che con il film EST - Dittatura Last Minute fa il suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco gli altri due attori esordienti Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Il film è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna.