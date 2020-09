Venezia 2020, Cate Blanchett regina di stile: la mascherina è abbinata alla borsa

Cate Blanchett, sbarcata in laguna per Venezia 2020, ha già abbagliato tutti, non rinunciando all'eleganza neppure con la mascherina. Che è anzi diventata l'elemento chic del primo look sfoggiato. Il segreto? É in abbinamento con la borsa.

Cate Blanchett in Venice pic.twitter.com/AymQ1xbGJ4 — hela (@blanchettlips) September 1, 2020

Ci ricorda in continuazione perchè la chiamino "la divina", Cate Blanchett, splendida artista, scelta come presidente di giuria di questa particolare e blindata Venezia 2020, icona di stile praticamente a ogni passo e a ogni look.

Per la sua prima apparizione alla 77ma Mostra del Cinema ha scelto un look androgino dal sapore marinaro, che perfettamente si adatta alla città lagunare. Pantaloni ampi con le pince, bianchissimi come la camicia e le scarpe, abbinati all'immancabile giacca blu navy dalla doppia abbottonatura, uno dei must have della prossima stagione (e di tutti i tempi).

La perfezione esiste e si chiama Cate Blanchett pic.twitter.com/Egi3u0yHUk — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) September 1, 2020

Naturalmente Cate non rinuncia alla mascherina, un foulard nero che dà immediatamente al look un tocco da "bandito, anche se super chic. Ed è impossibile non notare che proprio quello che da molti è ancora considerato l'accessorio scomodo, diventi un po' il comprimario di questa mise - accanto al vero protagonista che è il blazer - grazie a un accorgimento semplice quanto furbo: la mascherina/foulard è infatti abbinata alla borsa, unici due elementi neri.

Il resto è naturalmente tutto merito della divina Cate Blanchett e della sua innata capacità di brillare.