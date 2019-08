Venezia 2019: è il giorno di Roman Polanski e Mario Martone!

Nuova giornata a Venezia 2019: arrivano Roman Polanski con il suo J'Accuse e Mario Martone con Il Sindaco del Rione Sanità!

J'Accuse (L'ufficiale e la spia) di Roman Polanski è uno dei film più attesi a Venezia 2019, dopo uno stop del regista di due anni dopo il discusso Quello che non so di lei.

Sul grande schermo ci troveremo nel gennaio del 1895, pochi mesi prima che i fratelli Lumière diano vita a quello che convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell'École Militaire di Parigi. Georges Picquart, un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all'umiliante degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Al disonore segue l'esilio e la sentenza condanna il traditore ad essere confinato sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. Un atollo sperduto dove Dreyfus lenisce angoscia e solitudine scrivendo delle lettere accorate alla moglie lontana.Il caso sembra archiviato, ma...

L'Ufficiale e la Spia: Jean Dujardin, Louis Garrel in una scena del film

Roman Polanski ha scritto la sceneggiatura insieme a Robert Harris, autore del romanzo da cui il film è tratto, L'ufficiale e la spia (The Dreyfus Affair), in Italia edito Mondadori. Da un romanzo di Harris il regista premio Oscar per Il pianista aveva già tratto nel 2010 il suo L'uomo nell'ombra. Nel cast del film troviamo Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner e Grégory Gadebois: appuntamento alle 19:15 in Sala Grande.

In serata spazio a uno dei titoli italiani più chiacchierati: Mario Martone porta al Lido Il sindaco del Rione Sanità: Antonio Barracano, "uomo d'onore" che sa distinguere tra "gente per bene e gente carogna", è "Il Sindaco" del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l'aiuto dell'amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Chi "tiene santi" va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio, questa è la regola. Quando gli si presenta disperato Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, deciso a uccidere il padre, Don Antonio, riconosce nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi.

Il sindaco del rione Sanità: Francesco Di Leva e Salvatore Presutto in una scena del film

Seconda partecipazione consecutiva per il regista, che dopo aver messo in scena a teatro, nel 2017, il capolavoro di Eduardo De Filippo dirigendo Francesco Di Leva nei panni del Sindaco e gli attori della Compagnia del Nest di Napoli, ne realizza l'adattamento cinematografico, dando vita a un film di forte attualità e capace di raccontare l'eterna lotta tra il bene e il male. Nel cast Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino, Gennaro Di Colandrea, Lucienne Perreca, Salvatore Presutto, Viviana Cangiano, Domenico Esposito, Ralph P, Armando De Giulio, Daniele Baselice, Morena Di Leva, con l'amichevole partecipazione di Ernesto Mahieux.