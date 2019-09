Venezia 2019: Chiara Ferragni e il suo documentario sbarcano al Lido!

Nuova giornata a Venezia 2019: arriva il tanto discusso e atteso documentario Chiara Ferragni - Unposted, sulla celebre imprenditrice digitale.

Una delle fashion influencer più famose al mondo si mostrerà da un punto di vista più intimo e vero, andando a toccare il lato privato della Ferragni, dalla mamma al papà, fino al marito Fedez e il piccolo Leone.

Chiara Ferragni - Unposted sarà presentato nella Sezione Sconfini della Selezione Ufficiale di Venezia 2019. Fortemente voluto da Chiara Ferragni, con uno stuolo di autori, droni, bodyguard al seguito e con una mega troupe, il docufilm racconta la vita dell'imprenditrice digitale, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese. Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti, e tra i produttori anche Rai Fiction, che è stata pubblicamente ringraziata dalla Ferragni in una delle sue storie. Il film sarà poi distribuito in sala, dalla 01 Distribution, il 17, 18 e 19 settembre.

In arrivo anche Babyteeth, pellicola australiana diretta da Shannon Murphy: al centro della storia Milla, adolescente molto malata, che si innamora follemente del pusher Moses: quel giorno per i suoi genitori si materializza l'incubo peggiore. Ben presto Milla mostrerà ai suoi genitori e alle persone che le stanno vicino - Moses, un insegnante di musica, un piccolo violinista di talento e una vicina di casa incinta - come vivere quando non si ha più niente da perdere. Nel cast Ben Mendelsohn e Essie Davis.

Anche la diva orientale Gong Li sbarca sul Lido con Saturday Fiction, il film drammatico di Lou Ye: siamo a Shanghai nel dicembre 1941. Un'attrice, spia per conto degli alleati, viene al corrente della preparazione di una massiccia operazione bellica, proprio quella di Pearl Harbour, ma si rifiuta di trasmettere l'informazione...