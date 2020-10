Venerdì 13: i fan potranno compiere a Halloween un tour di Camp Crystal Lake

Venerdì 13 ha reso Camp Crystal Lake un luogo iconico e ora i fan potranno compiere un tour dell'area in occasione di Halloween.

Nella vita reale la location usata per il franchise si chiama Camp NoBeBoSco, ed è un campeggio usato dai Boy Scout a Hardwick, in New Jersey.

La storia di Jason Vorhees è iniziata negli anni '80 e Venerdì 13, nel corso degli ultimi decenni, ha dato vita a dieci lungometraggi, un reboot e un crossover con la storia di Freddy Krueger. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, il cult slasher potrebbe presto ritornare sul grande schermo in una nuova versione.

Camp Crystal Lake aprirà ora le porte ai visitatori che potranno scegliere, in occasione di Halloween, due diversi tour che si svolgeranno il 23, 24, 25, 30 e 31 ottobre e venerdì 13 novembre e il giorno successivo, sabato 14.

La prima opzione acquistabile è Lakefront Tours a un prezzo a partire da 89 dollari. Gli ospiti verranno accompagnati al lago e visiteranno 5 location usate per le riprese, oltre a ricevere dei regali speciali. La seconda si chiama Full Tours e costa 159 dollari, permettendo però di compiere un tour completo del campeggio al buio, oltre ad avere anche in questo caso dei regali speciali.

I partecipanti devono avere più di 15 anni o, in caso di minorenni, devono essere accompagnati da un adulto.