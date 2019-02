Velluto Blu: 51 minuti di materiale inedito in una nuova edizione da collezione

Velluto Blu, uno dei capolavori diretti da David Lynch, ritornerà in una versione speciale di Criterion che conterrà quasi un'ora di materiale inedito tra i contenuti speciali dell'edizione: l'extra intitolato The Lost Footage durerà infatti circa 51 minuti e permetterà ai fan di vedere scene cancellate e versioni alternative delle sequenze inserite nel montaggio finale.

Il film del 1986, inoltre, è stato sottoposto a un restauro in formato 4K che arriverà in Blu-Ray accompagnato poi da Mysteries of Love, un contenuto della durata di 70 minuti realizzato nel 2002, e dal lungometraggio Blue Velvet Revisted diretto da Peter Braatz durante la produzione.

Tra gli extra proposti da questa edizione di Velluto Blu, anche la colonna sonora alternativa e un trailer.

Lynch aveva confermato l'esistenza di materiale inedito relativo alle riprese di Velluto Blu nel 2011: "Erano dei materiali pericolosamente vicini a essere buttati via. Così un giorno ho cercato quelli di Velluto Blu, perché alcune di queste scene sarebbero state belle da rivedere... Sono state trovate, da qualche parte a Seattle. È incredibile. Sto rivedendo cose che pensavo fossero andate perdute".