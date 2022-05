Vanessa Hudgens sarà una caminionsta nel film Big Rig

Vanessa Hudgens interpreterà una camionista nel film Big Rig, un progetto che la vedrà coinvolta anche come produttrice esecutiva.

La sceneggiatura del lungometraggio sarà invece firmata da Ryan Binaco e l'inizio delle riprese è previsto entro la fine del 2022.

Nel film Big Rig, l'attrice Vanessa Hudgens avrà la parte di una donna che, nel tentativo disperato di mantenere economicamente la sua famiglia, diventa una camionista di rimorchi e deve compiere vari viaggi attraverso gli Stati Uniti.

Bertie compie la svolta drammatica nella sua vita e trova così se stessa e la libertà. Vivendo in una piccola cittadina del Tennessee, Bertie fatica a guadagnare soldi e si ritrova alle prese con la maggior parte delle responsabilità mentre lei e il marito Sonny cercano di mantenere i propri tre figli, un po' indisciplinati. Bertie decide di occuparsi della questione imparando in segreto a guidare un camion e ben presto inizia a lavorare, attraversando gli Stati Uniti. Bertie è elettrizzata dal nuovo senso di avventura e dallo scopo che ha trovato nella sua vita, e anche la vita in famiglia ne trae giovamento. Ma mentre Bertie stringe nuove amicizie e accumula miglia di viaggio, al tempo stesso si rende contro che la sua vita a casa rende sempre più difficile tornare mentre il suo rapporto con Sonny inizia ad andare in mille pezzi. Con questi due lati della sua vita che lottano per avere la sua attenzione, Bertie deve decidere cosa fare.

La regista Martha Stephens ha diretto in precedenza To the Stars e Land Ho!, entrambi presentati al Sundance Film Festival.

David Garrett di Mister Smith Entertainment ha dichiarato: "Questo è il tipo di storie che riscaldano il cuore, divertenti e sexy di cui gli spettatori hanno voglia ora e non potremmo essere più elettrizzati nell'avere uno dei talenti più interessanti sul mercato, Vanessa Hudgens, che collabora con noi per portare questa storia sul grande schermo".

Nel team della produzione, oltre alla star di High School Musical, ci saranno anche Claude Dal Farra e Brian Keady di BCDF Pictures in collaborazione con Kelsey Law.