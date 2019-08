Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, il film con Willem Dafoe stasera su Sky!

Stasera su Sky Cinema arriva Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, l'acclamato film con Willem Dafoe nominato all'Oscar 2019.

Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky Cinema ha proposto la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky Cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra, tra cui la prima tv di Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.

The Shape of Water: l'attrice Sally Hawkins in una foto del film

Il ciclo ha mostrato il Leone d'oro 2017, La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo Del Toro (Il labirinto del fauno, Crimson Peak), premiato anche con 4 Oscar® e 2 Golden Globe. Il film racconta la storia di Elisa, una donna muta che scopre un esperimento segreto destinato a cambiare la sua vita per sempre. A seguire un film tratto da una storia vera, A Simple Life, di Ann Hui, raffinato elogio dei sentimenti umani con Deannie Yip, vincitrice della Coppa Volpi 2011.

Sul piccolo schermo anche L'insulto con Kamel El Basha premiato con la Coppa Volpi 2017, un dramma incalzante, ambientato a Beirut, dove, a causa di un banale incidente si crea una disputa con risvolti politici di rilevanza nazionale. In seconda serata è stato programmato Atlantic City, USA di Louis Malle, vincitore del Leone d'oro 1980, con Burt Lancaster e Susan Sarandon.

Willem Dafoe: da Gesù a Nosferatu, 10 ruoli memorabili di una star dal cuore selvaggio

Nella giornata di ieri è stata l'ora di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, vincitore del Premio Osella per la migliore sceneggiatura 2017, oltre ad aver ottenuto successivamente 2 Oscar e 4 Golden Globe. La pellicola, con Frances McDormand, Sam Rockwell e Woody Harrelson, racconta la storia di una madre pronta a tutto, anche ad infrangere la legge, pur di trovare l'assassino di sua figlia. Successivamente in onda il primo capitolo della trilogia di Kieslowski Film blu, premiato con il Leone d'oro 1993 e la Coppa Volpi alla protagonista Juliette Binoche.

Sabato 31 agosto andrà in onda alle 21.15, la prima visione Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, di Julian Schnabel (Lo scafandro e la farfalla), che firma la biografia dell'artista olandese, interpretato da Willem Dafoe (Coppa Volpi 2018), delineandone i tormenti artistici, evidenziando l'amicizia con Paul Gauguin (Oscar Isaac) e il sostegno ricevuto dal fratello Theo (Rupert Friend). In seconda serata chiude il ciclo, il Leone d'Oro 1959, Il generale della Rovere, capolavoro di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica, tratto da un racconto di Indro Montanelli.

Ecco una clip del film:

Inoltre, le telecamere di Sky Cinema saranno presenti per raccontare i principali eventi di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con interviste e approfondimenti all'interno di 100X100CINEMA, la rubrica quotidiana condotta da Francesco Castelnuovo, in onda ogni giorno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due.