Valeria Marini, occhio bendato per un'operazione: ecco cosa ha avuto

Ieri, lunedì 29 novembre, Valeria Marini si è presentata al Grande Fratello Vip con un occhio bendato: il motivo, come rivelato su Instagram dalla stessa showgirl, è una patologia chiamata foro maculare, ossia un danneggiamento di una specifica area della retina che potrebbe compromettere definitivamente la vista.

"Ho rischiato di perdere l'occhio sinistro, ho avuto molta paura. Era un intervento molto delicato, ma è andata bene", ha dichiarato Valeria qualche settimana fa sul suo profilo Instagram, spiegando ai fan che cosa le era accaduto. In seguito, in un post su Facebook, la Marini ha parlato di "momenti difficili" da affrontare "con la forza e il sorriso".

La Marini ha avuto modo di raccontare nel dettaglio la drammatica esperienza durante l'intervista a Verissimo, come si vede nella clip. La showgirl ha spiegato che si era accorta del problema quando si trovava in Honduras: "Tornata da Supervivientes mi avevano detto che avevo qualcosa, ma avevo preso la questione sottogamba. Il mio oculista mi ha riscontrato questo problema, dicendomi che mi dovevo operare. Anche allora non ero proprio sicura, ma giorno dopo giorno vedevo sempre peggio. Da quando mi sono operata, sto meglio".

Valeria Marini, a proposito dell'esperienza in Honduras, ha raccontato: "Sono entrata a marzo e sono uscita dopo tre mesi, a giugno. Avevo bisogno di staccare, mi ha fatto bene sotto tanti punti di vista. È stata una bella esperienza, mi ha aperto anche una fetta di spettacolo come quello della Spagna. Vediamo appena riprendo la vista. Sono single. Diciamo che adesso sono in ripresa. Dico la verità: io sono spaventata dall'amore, sono sempre alla ricerca dell'amore. Visto che sono fragile, non voglio più delusioni, anche se ci spero sempre. Ho dato tanto amore, forse con troppa leggerezza. Mi piace regalare leggerezza e felicità, e quindi sto bene se la ricevo."