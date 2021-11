Valeria Marini e i figli: ecco perché non ne ha avuti

Ecco perché Valeria Marini non ha mai avuto figli: il sogno nel cassetto che non si è mai realizzato nonostante la showgirl l'abbia desiderato ardentemente.

Valeria Marini non ha avuto figli, sebbene abbia espresso più volte, anche pubblicamente, il suo desiderio di voler diventare mamma. Per la celebre showgirl, purtroppo, il sogno non si è mai avverato ed rimasto "chiuso nel cassetto".

Sembra che il motivo principale, ad averla spinta verso questo spiacevole destino, siano state le sue relazioni fallimentari: la Marini, durante molte di interviste, ha raccontato di aver subito tre aborti, uno a 14 anni e due durante la sua relazione con Vittorio Cecchi Gori.

Uno degli aspetti più tristi, almeno per Valeria, di questi ultimi due aborti è che una di queste due gravidanze è stata interrotta proprio su richiesta del suo ex compagno. Anche dopo Cecchi Gori l'attrice ha avuto molte occasioni: si pensava ad esempio che avrebbe messo su famiglia anche con il suo ultimo fidanzato, Gianluigi Martino, ma i due si sono lasciati e sembra che non siano rimasti in buoni rapporti.

Per questo motivo, a Valeria Marini resta una sola opzione per realizzare il suo sogno: l'adozione. La showgirl ne aveva già parlato in passato e aveva persino provato ad adottare un figlio, senza riuscirci, a causa delle pratiche burocratiche italiane che rallentano il processo di adozione.