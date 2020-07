Valeria Marini velenosa su Antonella Elia: "Ha rovinato il Grande Fratello Vip"

Valeria Marini ha accusato Antonella Elia di aver rovinato il Grande Fratello Vip: ospite di Adriana Volpe su TV8 la showgirl ha sparato a zero contro la Elia per averle messo le mani addosso durante il reality.

Adriana Volpe continua a realizzare delle piccole reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 durante Ogni Mattina, il programma che conduce su TV8 dal lunedì al venerdì con Alessio Viola. Oggi in studio c'era Valeria Marini che ha parlato sia della sua vita privata che dell'esperienza del Grande Fratello Vip 4. E non si è lasciata scappare l'occasione per sparare a zero sula sua grande rivale all'interno della Casa: "Volevo ringraziare Alfonso Signorini perché ha fatto un Grande Fratello eccezionale. Purtroppo questo reality meraviglioso è stato rovinato da Antonella Elia, che è arrivata addirittura a mettermi le mani addosso. Visto il rapporto che mi lega con Adriana, qui potevo dire questa cosa". I rapporti tra le due primedonne all'interno della casa erano degenerati a tal punto che alla fine del programma Valeria Marini aveva minacciato di denunciare Antonella Elia.

Valeria Marini ha parlato anche della sua vita privata ribadendo come con il compagno Gianluigi Martino non abbia intenzione di sposarsi: "Preferisco non parlare di matrimonio. Non mi sposo, assolutamente. A me non piace fare annunci pubblici sulla mia vita privata, anche perché ho sofferto molto in passato, soprattutto perché non ho ascoltato mia mamma".

Adriana Volpe nel salutare Valeria Marini ha voluto confermare la stima reciproca che esiste tra le due donne: "Dovete sapere qual è la cosa più bella di Valeria. È che in nessuna intervista ha mai parlato male di una collega. Tu sei davvero un'amica delle donne", tranne di Antonella Elia, naturalmente.